أحمد خالد صالح يرد على سؤال متابعي "الفجر الفني" عن ارتباطه (فيديو)
السبت 20/يوليه/2019 - 03:25 ص
يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد
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مازح الفنان أحمد خالد صالح، معجباته من خلال "الفجر الفني" بعد سؤالهم عن ارتباطه ورد قائلا: "ملكوش دعوة يا بنات"، نافيًا ارتباطه الفترة الحالية.
وتابع أحمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" انه ليس لديه مواصفات لشريكة حياته، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شخص يستطيع أن يضع مواصفات لشريكة حياته وفي رأيه ان الحب يأتي نصيب ولا يوجد شئ اسمه مواصفات.
يذكر أن أحمد خالد صالح، تألق في موسم رمضان الماضي بمشاركته في ثلاث أعمال درامية منهم "قابيل" "وزودياك" و"أبو جبل"، ومن المقرر ظهوره في فيلم "الفيل الازرق" لموسمه الثاني.
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