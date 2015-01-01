حارس الجزائر لـ "الفجر الرياضي": دخلنا التاريخ من أوسع أبوابه بعد الفوز بكأس الأمم

عبر عز الدين دوخة حارس مرمى منتخب الجزائر ونادى أحد السعودى، عن سعادته البالغة بعد فوز الخضر على منتخب السنغال بهدف والتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والذى أقيم فى مصر.

وقال عز الدين دوخة فى تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" :شعورى لا يوصف بعد الفوز اليوم على منتخب السنغال، والحمدلله على التتويج بالنجمة الثانية فى تاريخ الجزائر والتى جائت بعد غياب 30 سنة، دخلنا التاريخ من أوسع أبوابه ".