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عاجل.. نقل 30 شخصا إلى الإيواء بعد انهيار جزئي في عقارين بالإسكندرية (صور)

السبت 20/يوليه/2019 - 03:58 ص
عاجل.. نقل 30 شخصا إلى الإيواء بعد انهيار جزئي في عقارين بالإسكندرية (صور)
نقل أشخاص إلى الإيواء بعد انهيار عقارين
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محمد رجب - دينا حسن
 
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قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، قبل قليل، توفير إيواء عاجل للسكان المتضررين من إنهيار أجزاء من عقاراتهم بحارة سلطان بدائرة حي الجمرك.

وتحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، تم توفير إيواء عاجل لعدد 9 أسر بما يقرب عددهم من 30 فرد، بمدرسة الأنفوشي الإعدادية، وأيضًا توفير إعاشة من طعام وشراب.

هذا وتابعت رئيس حي الجمرك عملية إنتقال السكان لمكان الإيواء برفقة عبد العاطي التمساح مدير إدارة الجمرك التعليمية، والإطمئنان عليهم مع تواجد سيارات الإسعاف لحالات الطوارئ حول المنطقة.

كما تابع مكتب السيد كمال أحمد نائب الدائرة بمجلس النواب، عملية نقل السكان لمحل الإيواء وتوفير جميع سبل المعيشة للمواطنين.
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