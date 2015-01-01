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أحمد خالد صالح لـ"الفجر الفني": "الفيل الأزرق 2" مفاجأة للجمهور.. وأبطال الفيلم فريق أحلامي (فيديو)

السبت 20/يوليه/2019 - 03:19 ص
أحمد خالد صالح لـالفجر الفني: الفيل الأزرق 2 مفاجأة للجمهور.. وأبطال الفيلم فريق أحلامي (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد
 
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قال الفنان أحمد خالد صالح، إنه كانت لديه فكرة خاطئة بأن الجزء الثاني من الأفلام يكون دائمًا أقل جودة من الجزء الأول ولكن حدثت المفاجأة في "الفيل الأزرق 2" موضحًا أن الفيلم أحداثه متطورة عن الجزء الأول كثيرًا ويعتبر مفاجأة.


وأوضح احمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" أن من وجهة نظره عمله في "الفيل الأزرق ٢" يعتبر عمله مع فريق عمل رائع ووصفه بفريق الأحلام سواء المخرج مروان حامد، أو المؤلف احمد مراد او الفنان كريم عبد العزيز والفنانة هند صبري والفنانة نيللي كريم والفنان اياد نصار وجميع فريق عمل الفيلم.


يذكر أن أحمد خالد صالح، تألق في موسم رمضان الماضي بمشاركته في ثلاث أعمال درامية منهم "قابيل" "وزودياك" و"أبو جبل"، ومن المقرر ظهوره في فيلم "الفيل الازرق" لموسمه الثاني.


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