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أحمد خالد صالح يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة تقديمه عملا فنيا عن السيرة الذاتية لوالده (فيديو)

السبت 20/يوليه/2019 - 03:10 ص
أحمد خالد صالح يكشف لـالفجر الفني حقيقة تقديمه عملا فنيا عن السيرة الذاتية لوالده (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد
 
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نفى الفنان أحمد خالد صالح، ما تردد مؤخرًا حول تقديمه عملًا فنيًا عن السيرة الذاتية لحياة والده الفنان الراحل خالد صالح.

وأكد خلال ندوة تكريمه بـ"الفجر الفني" أنه كان يتمني ذلك ولكن لا يوجد علي أرض الواقع أي خطط لعمل فني يتحدث عن والده، وذلك حسب تصريحاته. 

يذكر أن أحمد خالد صالح، تألق في موسم رمضان الماضي بمشاركته في ثلاث أعمال درامية منهم "قابيل" "وزودياك" و"أبو جبل"، ومن المقرر ظهوره في فيلم "الفيل الازرق" لموسمه الثاني.

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