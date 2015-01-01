أحمد أحمد يهنىء الجزائر ببطولة أفريقيا

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كا التهنئة إلى منتخب الجزائر في فوزه بلقب بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.





وغرد رئيس الكاف عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تهانينا إلى الجزائر بعد الفوز. بلقب كان ٢٠١٩، وتهانينا أيضًا إلى منتخب السنغال على ما قدمه في البطولة".





وأضاف "شكرًا جزيلًا لكل من ساهم في نجاح البطولة.. الموظفون.. اللاعبون.. الاتحادات والشركاء، ولكم أنتم عشاق كرة القدم في جميع أنحاد قارة إفريقيا".