أحمد خالد صالح لـ"الفجر الفني": محمد رمضان عبقري.. وأصبح عالميًا بعد نجوم أمريكا (فيديو)
السبت 20/يوليه/2019 - 02:53 ص
يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد
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أكد الفنان أحمد خالد صالح، أنه يحب أغاني محمد رمضان، ويتعتبر "مافيا" من أقرب الأغاني المفضلة له، مشيرًا إلى أن رمضان دائمًا ما يفاجئ جمهوره.
وتابع أحمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" أن محمد رمضان، أصبح عالميًا وبعد نجوم أمريكا وذلك نظرَا لتميزه وعبقريته في التسويق، مشيرًا لتحمسه لسماع أغنيته "إنساي" مع سعد لمجرد.
يذكر أن أحمد خالد صالح، تألق في موسم رمضان الماضي بمشاركته في ثلاث أعمال درامية منهم "قابيل" "وزودياك" و"أبو جبل"، ومن المقرر ظهوره في فيلم "الفيل الازرق" لموسمه الثاني.
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