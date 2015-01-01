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نجم برشلونة يحسم مصيره مع البلوجرانا

السبت 20/يوليه/2019 - 03:00 ص
نجم برشلونة يحسم مصيره مع البلوجرانا
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مني العوضي
 
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عقد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة، اجتماعاً مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط البارسا للحديث عن مستقبله وذلك في ظل وجود عروض لرحيله هذا الصيف.


وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن اجتماع الطرفين كان هذا الأسبوع، ولا نية لدى راكيتيتش للرحيل عن البارسا هذا الصيف، حيثُ يريد مواصلة مسيرته مع النادي الكتالوني والتركيز للموسم الجديد.


وأوضحت الصحيفة أن فالفيردي دوره كان متمثلاً في نقل رغبة الكرواتي لإدارة البارسا، وسط مراقبة خاصة من نادي باريس سان جيرمان لضمه.


وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني لم تحسم بعد القرار النهائي بشأن مصير راكيتيتش حتى بعدما أبدى رغبته في الاستمرار.


وكان مسؤولو نادي برشلونة قد وضعوا راكيتيتش ضمن قائمة لاعبين يمكن أن يتم دمجهم في صفقة انتقال نيمار من باريس إلى البارسا.
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