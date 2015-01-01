نجم برشلونة يحسم مصيره مع البلوجرانا

عقد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة، اجتماعاً مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط البارسا للحديث عن مستقبله وذلك في ظل وجود عروض لرحيله هذا الصيف.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن اجتماع الطرفين كان هذا الأسبوع، ولا نية لدى راكيتيتش للرحيل عن ال بارسا هذا الصيف، حيثُ يريد مواصلة مسيرته مع النادي الكتالوني والتركيز للموسم الجديد.





وأوضحت الصحيفة أن فالفيردي دوره كان متمثلاً في نقل رغبة الكرواتي لإدارة البارسا، وسط مراقبة خاصة من نادي باريس سان جيرمان لضمه.





وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني لم تحسم بعد القرار النهائي بشأن مصير راكيتيتش حتى بعدما أبدى رغبته في الاستمرار.