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بلماضي يكشف تراجع مستوى منتخب الجزائر في النهائي

السبت 20/يوليه/2019 - 02:52 ص
بلماضي يكشف تراجع مستوى منتخب الجزائر في النهائي
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علي نبوي
 
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كشف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر السبب وراء ظهور محاربو الصحراء بمستوى متواضع في مباراة اليوم رغم تتويجه بلقب إفريقيا.


وأضاف في المؤتمر الصحفي :"لأن واجهنا فريق صعب للغاية، وكنا نريد الفوز بالمباراة".


وتابع "في مجمل المباراة والأداء الذي ظهرنا عليه في المباريات المقبلة، كنا جيدين لقد كان لدينا مباراة مهمة اليوم وأمام منافس صعب".


وأتم "كنا نسعى لغلق الثغرات وهو ما هدفنا له في المباراة".

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