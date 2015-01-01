فيلم "الحقيقة" يفتتح مهرجان البندقية

ويتحدث فيلم "الحقيقة"، الذي تلعب فيه الممثلتان الشهيرتان أدوار البطولة كاترين دينوف وجولييت بينوش، عن نجمة سينمائية فرنسية مشهورة محاطة باهتمام ومحبة الجمهور، تنشر مذكراتها.





وتتصاعد الأحداث في الفيلم بعد زيارة ابنتها لها قادمة من نيويورك إلى باريس، لتبدأ الصراعات العائلية بتفاصيلها اليومية. كما يشارك الممثل الأمريكي إيثان هوك في بطولة الفيلم.





وقال المخرج كوري إيدا: "تلقيت نبأ عرض فيلمي في افتتاح مهرجان البندقية بكل سرور. إنه شرف كبير لي... "الحقيقة"، مكرس لقصة عائلية صغيرة، تتكشف أحداثها داخل منزل واحد. حاولت تجسيد شخصيات حية بمرحها وفخرها وكذبها وفرحها وحزنها أيضا، وصولا إلى مواقف التصالح مع الذات ومع الآخر".