الشركة البريطانية المشغلة لستينا إمبيرو تقول إن الناقلة ملتزمة بالقواعد

قالت الشركة البريطانية المشغلة للناقلة ستينا إمبيرو التي احتجزها حراس مسلحون في الخليج إن الناقلة ملتزمة تماما بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية.





واعتلى الناقلة حراس مسلحون اليوم الجمعة. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن الناقلة أغلقت جهاز التتبع وتجاهلت تحذيرات من الحرس الثوري وأبحرت في الاتجاه الخاطئ في ممر ملاحي.





وقال إريك هانيل رئيس شركة ستينا بالك "هناك 23 بحارا على متن الناقلة من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين".





وأضاف "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ويبقى اهتمامنا الأساسي بسلامة طاقمنا".



