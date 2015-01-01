3 ملايين مشاهدة لأغنية راشد الماجد الجديدة (فيديو)





حققت أحدث أغنيات الفنان راشد الماجد، والتي حملت عنوان "بترجعين" مشاهدات قياسية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" خلال أسبوع فقط منذ طرحها عبر قناة المطرب بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





الأغنية من كلمات تركي ال شيخ وألحان نواف عبدالله وتوزيع عدنان عبدالله.



