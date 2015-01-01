بيومي يهاجم اتحاد الكرة بسبب لهيطه



وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"المنظومة الإدارية هي سبب فشل المنتخب في أمم أفريقيا بداية من رأس الهرم حتى أصغر عامل فيها".



وأضاف :"كيف يفشل مدير منتخب في كأس العالم بروسيا والذي قام بترك المنتخب لحضور أحد حفلات محمد حماقي ويعيد اتحاد الكرة تعيينه مرة أخرى".



واختتم بيومي تصريحاته قائلاً : "أتمنى بعد بطولة أمم أفريقيا محاسبة جميع المسئولين عن هذا الفشل بداية من رأس المنظومة حتى أصغر عامل فيها".

أبدى الناقد الرياضي خالد بيومي تعجبه من اتحاد الكرة الذي أعاد تعيين إيهاب لهيطه مديرا للمنتخب على الرغم من فشله في مونديال روسيا العام الماضي.