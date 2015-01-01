إزالة 1278 حالة تعديات على الطريق العام خلال حملات أمنية بالطالبية

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وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية.



وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 881 كرسي متنوع – 4 غرزة شاي – 6 أسطوانة غاز – 66 ترابيزة – 53 استاند – 12 ثلاجة – 14 طقطوقة – 9 عربة يد – 27 ميزان – 13 كرتونة مياه – 20 شمسية – 15 اوتاد وسلاسل – 6 شاشة عرض – 6 تروسيكل – 10 تروللى – بنك خشب – 1 وجاء فحم – 3 برويطه – 2 كوريك – 2 شعله – 92 قلب شيشه -30 فرش خردوات –8 حامل حديد –35 عرق خشب – 9 محضر إعلان، وبلغ الإجمالي 1278 مخالفة.



ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.



وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.