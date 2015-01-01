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زاطشي: حققننا شئ تاريخي بفضل جمال بلماضي واللاعبين

السبت 20/يوليه/2019 - 01:15 ص
زاطشي: حققننا شئ تاريخي بفضل جمال بلماضي واللاعبين
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علي نبوي
 
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عبر خير الدين زاطشي رئيس الاتحاد الجزائري عن سعادته الكبيرة عقب فوز منتخب بلاده بلقب بطولة إفريقيا.


وقال زاطشي عقب نهاية المباراة في تصريحات خاصة :"سعداء بتتويج الجزائر باللقب، واليوم حققننا شئ تاريخي بفضل جمال بلماضي واللاعبين".


وأضاف "نعمل من أجل تسهيل الأمور للفريق للطهور بشكل كويس والتتويج بلقب البطولة".


وواصل "جمال بلماضي غني عن التعريف، وشفناه نجح مع فريقه السابق في قطر وعندما منحناه المسئولية نجح فيها بامتياز".

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