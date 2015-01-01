شارون ستون تطل بالأبيض في حفل مئوية "Women's Brain Health Initiative"





احتفل القائمين على مبادرة Women's Brain Health Initiative لصحة المرأة بالذكرى المئوية على تدشين هذه المبادرة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل الأمريكية، لقطات من الاحتفال باليوبيل الماسي للمبادرة، الذي شهد حضورًا مميزًا للنجمة الكبيرة شارون ستون كواحدة من عضوات المبادرة البارزات.

كما كان من ضمن الحاضرات من نجمات هوليوود، النجمة الصاعدة رومر ويليس، ابنة النجم الكبير بروس ويليس.