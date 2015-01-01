ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم منتخب نيجيريا يزور الأهرامات: "جاءت الفرصة للاستمتاع بتاريخ مصر"

السبت 20/يوليه/2019 - 01:14 ص
نجم منتخب نيجيريا يزور الأهرامات: جاءت الفرصة للاستمتاع بتاريخ مصر
جانب من زيارة نجم منتخب نيجيريا للأهرامات
Advertisements
طباعة
حسام زيدان
 
Advertisements
قال لاعب منتخب نيجيريا Shehu Abdullahi، "أخيرًا جاءت الفرصة لزيارة الأهرامات، بعد أن أنهينا مهمتنا مع بعثة منتخب نيجيريا، وبعد الفوز بالميدالية البرونزية في أمم أفريقيا 2019"

وأضاف عبر تدوينة له عبر فيس بوك "لنستريح ونستمتع بعجائب الدنيا، مصر بلد جميل وتاريخها ثرى وكانت فرصة عظيمة أن نكون بها فى كل مكان.

يذكر أن نجم المنتخب النيجيري توجه في زيارة إلى منطقة الأهرامات الأثرية والتقط فيها عدد من الصور التذكارية التي تسجل جولته بالأهرامات.

ووصف الأهرامات بأحد عجائب الدنيا وعبر عن سعادته بتمكنه من التجول بمعالم مصر الأثرية.
نجم منتخب نيجيريا يزور الأهرامات: "جاءت الفرصة للاستمتاع بتاريخ مصر"
نجم منتخب نيجيريا يزور الأهرامات: "جاءت الفرصة للاستمتاع بتاريخ مصر"
نجم منتخب نيجيريا يزور الأهرامات: "جاءت الفرصة للاستمتاع بتاريخ مصر"
نجم منتخب نيجيريا يزور الأهرامات: "جاءت الفرصة للاستمتاع بتاريخ مصر"
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال