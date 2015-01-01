سيسيه يكشف حقيقية إقالته من تدريب السنغال

رد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على احتمالية رحيله من تدريب اسود التيرانجا بعد الخسارة أمام الجزائر وخسارة لقب إفريقيا.





وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"كلمة هزيمة لا يسعنا الوقت للحديث عنها أو مستقبلي".





وواصل "منذ ١٧ عاما لم نعش سوى إحباطات والمباراة النهائية اليوم فاز بها الجزائر وهو لا يهمني".



