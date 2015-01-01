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سيسيه يكشف حقيقية إقالته من تدريب السنغال

السبت 20/يوليه/2019 - 12:46 ص
سيسيه يكشف حقيقية إقالته من تدريب السنغال
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علي نبوي
 
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رد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على احتمالية رحيله من تدريب اسود التيرانجا بعد الخسارة أمام الجزائر وخسارة لقب إفريقيا.


وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"كلمة هزيمة لا يسعنا الوقت للحديث عنها أو مستقبلي".


وواصل "منذ ١٧ عاما لم نعش سوى إحباطات والمباراة النهائية اليوم فاز بها الجزائر وهو لا يهمني".


وتابع "ما يهمني هو ثقة الاتحاد السنغالي في شخصي، وأنا ليس لي الكلمة ولكن الفريق هو من له الكلمة"

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