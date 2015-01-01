هيرثيك روشان يكشف كيف أتقن شخصيته بفيلمه الجديد "Super 30"





عاد نجم بوليوود الكبير هيرثيك روشان من جديد للشاشة الفضية، عبر أحدث أفلامه الذي سيكون بعنوان Super 30، والذي طرح بصالات العرض مطلع يوليو الجاري

ويجسد روشان بالفيلم، شخصية عالم الرياضيات الذي تحول لأن يصبح لاعب خفة وساحر، المعروف باسم أناند كومار، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم.

ونشر موقع "إنديا توداي"، تفاصيل فيديو نشره هيرثيك على حسابه الخاص على موقع أنستجرام، كشف من خلالها كيف تدرب على اكتساب لكنة Bihari الهندية ليتقن الدور الجديد.

وتأتي عودة هيرثيك للسينما بعد غياب لعدة أعوام بسبب انشغاله بالحالة الصحية لوالده، الذي أصيب بمرض السرطان.



