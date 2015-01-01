يوسف الشريف يوجه رسالة للدول الإفريقية بعد انتهاء الكان
السبت 20/يوليه/2019 - 12:37 ص
شيماء عطية
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وجه الفنان يوسف الشريف رسالة شكر إلى ضيوف مصر من جمهور الدول الإفريقية التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.
وجاء في رسالة "الشريف" التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية: "تشرفنا وسعدنا بكل الضيوف من جميع الدول الإفريقية المشاركة، شكرا للاعبي جميع الفرق، شكرا لكل الجماهير ونتمنى أن نراكم مرة أخرى في وطنكم الثاني مصر".
وأسدل الستار على أحداث بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ، بعدما حقق المنتخب الجزائري لقب البطولة عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، والتي اقيمت أحداثها على ملعب القاهرة الدولي.
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