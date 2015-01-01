‫يوسف الشريف يوجه رسالة للدول الإفريقية بعد انتهاء الكان





وجه الفنان يوسف الشريف رسالة شكر إلى ضيوف مصر من جمهور الدول الإفريقية التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.‬





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وجاء في رسالة "الشريف" التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية: "تشرفنا وسعدنا بكل الضيوف من جميع الدول الإفريقية المشاركة، شكرا للاعبي جميع الفرق، شكرا لكل الجماهير ونتمنى أن نراكم مرة أخرى في وطنكم الثاني مصر".‬





وأسدل الستار على أحداث بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ، بعدما حقق المنتخب الجزائري لقب البطولة عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، والتي اقيمت أحداثها على ملعب القاهرة الدولي.



