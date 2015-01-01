إخلاء منزلين لميل أحدهما على الآخر في طوخ.. ورئيس المدينة يشكل لجنة



وأمر رئيس المدينة بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس لفحص المنزلين واعداد تقرير بشأن حالتهما ومدى سلامة إجراءات التراخيص الخاصة بهما، فضلًا عن لجنة من الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



أخلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، منزلين مال أحدهما المكون من ٤ أدوار على الآخر، وتم إخراج السكان منهما حرصا على حياتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كان محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ، قد تلقى بلاغا من قرية جزيرة الأحرار التابعة للمدينة بميل منزل مكون من 4 طوابق على آخر مجاور له وتم إخلاء المنزلين حرصا على حياة السكان.