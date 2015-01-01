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ماذا قال عمرو أديب عن لقاء الهضبة وساويرس؟

السبت 20/يوليه/2019 - 01:19 ص
ماذا قال عمرو أديب عن لقاء الهضبة وساويرس؟
نجيب ساويرس وعمرو دياب
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الصورة التي نشرها رجل الأعمال نجيب ساويرس مع عمرو دياب موجهًا سؤال إلى الجمهور عن مكان التقاط الصورة.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه يتوقع أن تكون الصورة في اليونان، مضيفًا: "قمتين كبار في الصورة، وصحتهم جامدة جدا، وفلوسهم مش بتروح، ومعندهمش أي مشاكل".
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