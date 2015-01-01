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رئيس الكاف يُثني على ما قدمته مصر لإنجاح البطولة (فيديو)

السبت 20/يوليه/2019 - 01:00 ص
رئيس الكاف يُثني على ما قدمته مصر لإنجاح البطولة (فيديو)
أحمد أحمد
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أمنية فوزي
 
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وجه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد المجهودات الكبيرة من أجل إنجاح الحدث الكروي الأهم في القارة وهو بطولة كأس الأمم الإفريقي بمصر لعام 2019، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز".


وأثنى رئيس الكاف، على كل ما قدمته الدولة المصرية لإنجاح البطولة، بعد التنظيم الرائع بداية من حفل الافتتاح وحتى المباراة النهائية.

ولفت إلى أن مصر تولت ملف تنظيم البطولة قبلها بخمسة أشهر فقط.
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