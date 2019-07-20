‫صلاح عبدالله يهنأ الجزائر بعد الفوز بأمم أفريقيا‬





‫حرص الفنان صلاح عبدالله على تهنئة الشعب الجزائري بالحصول على بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.‬



