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‫صلاح عبدالله يهنأ الجزائر بعد الفوز بأمم أفريقيا‬

السبت 20/يوليه/2019 - 12:13 ص
‫صلاح عبدالله يهنأ الجزائر بعد الفوز بأمم أفريقيا‬
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شيماء عطية
 
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‫حرص الفنان صلاح عبدالله على تهنئة الشعب الجزائري بالحصول على بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.‬

‫وغرد "عبدالله" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للجزائر الشقيق وأفكركم باللي قلته‬ ‫الجزائر مش جَي زائر دا جَي ياخُد البطولة‬ ‫بالوفاء والولاء والأداء والرجولة‬ ‫والرجولة".‬
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