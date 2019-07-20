صلاح عبدالله يهنأ الجزائر بعد الفوز بأمم أفريقيا
السبت 20/يوليه/2019 - 12:13 ص
شيماء عطية
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حرص الفنان صلاح عبدالله على تهنئة الشعب الجزائري بالحصول على بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.
وغرد "عبدالله" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للجزائر الشقيق وأفكركم باللي قلته الجزائر مش جَي زائر دا جَي ياخُد البطولة بالوفاء والولاء والأداء والرجولة والرجولة".
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