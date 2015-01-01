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هل الميت يشعر بزيارة أقاربه له؟ دار الإفتاء تُجيب

السبت 20/يوليه/2019 - 12:59 ص
هل الميت يشعر بزيارة أقاربه له؟ دار الإفتاء تُجيب
الشيخ عويضة عثمان
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي للعبد أن ينقطع عن زيارة المقابر؛ لأنها تذكر أن هذه هي آخر رحلة للإنسان.


وأكد "عثمان"، خلال صفحة دار الإفتاء المصرية على "الفيس بوك"، أنه لا ينبغي للعبد أن ينقطع عن زيارة أبيه وأمه في المقابر، وأن يدعو لجميع المسلمين.

وتابع: "ما من مسلم يمر بقبر أخيه ويسلم عليه إلا رد الله روحه ورد السلام"، مؤكدًا أن الأموات يشعرون بمن يزوروهم في المقابر.
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