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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-7-2019 بالبنوك

السبت 20/يوليه/2019 - 12:03 ص
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-7-2019 بالبنوك
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 20-7-2019، عند نفس توقعاته، في ظل توقعات تشير بدعم للعملة السعودية مع اقتراب موسم الحج وزيادة الاقبال على شراء الريال السعودى، وجاء متوسط  سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى 4.44 جنيه للشراء، 4.48 جنيه للبيع. 


وسعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:


البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.45924.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.454.4879
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.45584.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.423844.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.4799

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم
 فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

dollor to riyal   
3.75 ريال سعودي
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