سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-7-2019 بالبنوك

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 20-7-2019، عند نفس توقعاته، في ظل توقعات تشير بدعم للعملة السعودية مع اقتراب موسم الحج وزيادة الاقبال على شراء الريال السعودى، وجاء متوسط سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى 4.44 جنيه للشراء، 4.48 جنيه للبيع.









وسعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:









البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.4592 4.4864 سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.45 4.4879 سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.4558 4.4879 سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.42384 4.47988 أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.435 4.48 أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.4610 4.4932 أسعار الريال السعودي في بنك عودة 4.4531 4.4799





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





dollor to riyal

3.75 ريال سعودي