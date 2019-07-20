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مدرب السنغال: لم يكن الحظ حيلفنا أمام الجزائر

السبت 20/يوليه/2019 - 12:08 ص
مدرب السنغال: لم يكن الحظ حيلفنا أمام الجزائر
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علي نبوي
 
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قال أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن فريقه كان الأفضل في مباراته أمام الجزائر.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"مباراة نهائية أظن أن في مجملها كنا الأفضل ونستحق التعادل ولكن لم يكن الحظ حليفنا".

وتابع "منذ ٤٦ يوما كنا هنا في مصر عملنا جاهدين للفوز بالنهائي، ولكن لم يحالفنا التوفيق، ومنذ ١٧ عاما وهو تاريخ طويل ونجمنا في الوصول للمباراة النهائية، وأهنئ الجزائر".

وواصل "الهدف جاء في وقت مبكر وكان بإمكاننا التعادل لكن المنتخب الجزائري اعتمد على الناحية الدفاعية".

وأتم :في المباريات النهائية لا تعد الأمور محسومة، وأهنئ جمال بلماضي مشيرا إلى أن فريقه كان يستحق الأفضل".

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