تسمم 9 أشخاص بسبب وجبة "بطيخ" في البحيرة

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أصيب 9 أشخاص بقرية كفر مساعد التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بتسمم غذائي جراء تناول وجبة بطيخ في العشاء وتم نقلهم لمركز السموم بالمستشفى العام.



البداية تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة ايتاي البارود من المستشفى العام يفيد بوصول "محمد أيمن شفيق" 11 عاما، "شفيق جلال" 55 عاما، "وفاء شوقي" 30 عاما، "وفاء محمد" 23 عاما، "أيمن جلال 35 سنة"، "غالية شحاتة" 48 عاما، "كريم محمد" 4 سنوات، "محمد شفيق" 45 عاما، و"فارس شفيق" 20 عاما، وجميعهم مقيمين بعزبة المغاربة التابعة لقرية كفر مساعد دائرة المركز مصابين بحالة قيئ مستمر وآلام بالبطن وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود وجاري عمل الإسعافات الأولية.



وبسؤال المصابين قرروا انه عقب تناولهم وجبة بطيخ وشعروا بحالة إعياء شديدة وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.