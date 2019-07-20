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جمال عبدالرحيم: شائعة وفاة مبارك تجعلنا نقاتل من أجل استمرار الصحافة الورقية

السبت 20/يوليه/2019 - 12:03 ص
جمال عبدالرحيم: شائعة وفاة مبارك تجعلنا نقاتل من أجل استمرار الصحافة الورقية
جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن شائعة وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجعلنا نتمسك ونقاتل من أجل استمرار الصحافة الورقية؛ نظرًا أنها تتمتع بالمصداقية والمهنية، ولا تسعى إلى السبق والسرعة في نشر الأخبار.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن هذه الشائعة تكاد تكون تتكرر يوميًا منذ تنحيه، مؤكدًا أن المواقع الإخبارية تورطت في شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت مصدرها، مثل شائعة وفاة عزت أبو عوف قبل وفاته، ووفاة الكاتب الصحفي الراحل حسنين هيكل، وجمال الشاعر وحسب الله الكفراوي وغير ذلك.


وتابع: "الصحافة الورقية طالما اتسمت بالهدوء في نشر المعلومة، وعدم الانجرار وراء السرعة والسبق، والذي يجعل الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية تسقط في خطأ الانجرار وراء معلومات مغلوطة".
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المزيد عن: وفاة مبارك نقابة الصحفيين حقيقة وفاة مبارك جمال عبدالرحيم الفجر
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