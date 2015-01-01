دار الإفتاء تكشف عن حكم يمين الطلاق لغير المتزوج (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم من يحلف بيمين الطلاق وهو غير متزوج، مؤكدة أن اليمين لا يقع لأنه لم يصادف محله، لافتة إلى أن الطلاق يقع لمن كان متزوجًا فقط، وغير ذلك لا محل له.وأشارت "الإفتاء"، خلال صفحتها على "الفيس بوك"، إلى أن هذه الأسئلة ترد لمن لديه وسواس قهري، متابعة: "من يسأل هذا السؤال لديه وسواس قهري ولا بد أن يعالجه ويذهب إلى طبيب".وأضافت أن الوسواس القهري مع صغر السن قد يؤدي إلى الانفصام، ومع كبر السن دليل على الاكتئاب.