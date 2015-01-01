أديب يسخر من ترامب بسبب نادية الإيزيدية

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على سؤال الرئيس الأمريكي ترامب للإزيدية نادية عن سبب حصولها على جائزة نوبل، قائلا: "موقف غريب أن رئيس أمريكا مش عارف قصة نادية الايزيدية".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي استقبل ناداية الإيزيدية في مصر قبل أن تحصل على جائزة نوبل، لافتا إلى أن ترامب سأل الفتاة الإيزيدية عن مصير أسرتها.



وأضاف، "موقف غريب من الحج أبو حنان.. أن رئيس أمريكا يعد يسأل ومش عارف هى أخدت نوبل ليه".

