سعر الدولار اليوم السبت 20-7-2019 بالبنوك والسوق السوداء
السبت 20/يوليه/2019 - 12:06 ص
الفجر الاقتصادي
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حافظ الدولار الأمريكي على استقراره، متعافيًا بشكل قليل، بعد تصريحات هوى بسببها، تشير إلى خفض كبير لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وفي مصر ظل سعر الدولار اليوم السبت 20-7-2019، مستقرًا عند معدلات إغلاق أمس.
وجاء متوسط سعر الدولار اليوم فى مصر 16.58جنيها للشراء و 16.73 جنيها للبيع، وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة ١٦٫٥٨ جم، في حين قدم بنك الاسكندرية أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٥ جم.
آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
|البنوك المصرية
|سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار في البنك المركزي المصري
|16.59
|16.69
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|16.60
|16.70
|سعر الدولار في بنك مصر
|16.60
|16.70
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|16.58
|16.68
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
|16.57
|16.67
|أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
|16.67
|16.76
|أسعار الدولار في بنك عودة
|16.58
|16.68
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع
سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.56 للشراء و 16.66 للبيع
سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع
وخلال خلال الستة أشهر الماضية، شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.
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