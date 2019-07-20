ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدولار اليوم السبت 20-7-2019 بالبنوك والسوق السوداء

السبت 20/يوليه/2019 - 12:06 ص
سعر الدولار اليوم السبت 20-7-2019 بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم السبت 20-7-2019
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
حافظ الدولار الأمريكي على استقراره، متعافيًا بشكل قليل، بعد تصريحات هوى بسببها، تشير إلى خفض كبير لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وفي مصر ظل سعر الدولار اليوم السبت 20-7-2019، مستقرًا عند معدلات إغلاق أمس.

 وجاء متوسط سعر الدولار اليوم فى مصر 16.58جنيها للشراء و 16.73 جنيها للبيع، وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة ١٦٫٥٨ جم، في حين قدم بنك الاسكندرية أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٥ جم.


آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:


البنوك المصريةسعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري16.5916.69
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري16.6016.70
سعر الدولار في بنك مصر16.6016.70
سعر الدولار في بنك الإسكندرية16.5816.68
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي16.5716.67
أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي16.6716.76
أسعار الدولار في بنك عودة16.5816.68

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي  16.65 للشراء و 16.75 للبيع

سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي  16.56  للشراء و 16.66 للبيع

سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري
 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع

 سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع



وخلال خلال الستة أشهر الماضية، شهد  سعر الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم  16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.
Advertisements
المزيد عن: سعرالدولارالان سعر الدولار فى مصر سعر الدولار اليوم الدولار اليوم الدولار البنوك اخبار مصر اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال