سعر الدولار اليوم السبت 20-7-2019 بالبنوك والسوق السوداء

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره، متعافيًا بشكل قليل، بعد تصريحات هوى بسببها، تشير إلى خفض كبير لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وفي مصر ظل سعر الدولار اليوم السبت 20-7-2019، مستقرًا عند معدلات إغلاق أمس.





وجاء متوسط سعر الدولار اليوم فى مصر 16.58جنيها للشراء و 16.73 جنيها للبيع، وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة ١٦٫٥٨ جم، في حين قدم بنك الاسكندرية أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٥ جم.







