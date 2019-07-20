كشف حساب منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

ودع المنتخب المصري منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مبكرًا، بعدما فشل فى تخطى دور الـ 16 من البطولة التى أقيمت فعالياتها على الأراضي المصرية خلال الفترة التي امتدت من 21 يونيو حتى 19 من يوليو الجارى، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1 – 0، فى دور الـ16 من البطولة.





وكان منتخبنا الوطنى قد تأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم، بعد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما وصل منتخب جنوب أفريقيا لدور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثالث فى المجموعة الرابعة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" حصاد المنتخب المصري في هذه النسخة من كأس الأمم على النحو التالي :





- مصر x زيمبابوي :

افتتح المنتخب المصري أولى مبارياته بالبطولة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة وحصد الفريق أول 3 نقاط له في البطولة.





- مصر x الكونغو :

نجح منتخب الفراعنة خلال الجولة الثانية من عمر البطولة في حسم التأهل لدور الـ 16 وذلك عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح، ليرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.





- مصر x أوغندا :

وفي النهاية وبهدفين نظيفين، تغلب المنتخب الوطني على نظيره الأوغندي في ختام مباريات مصر بدور المجموعات، ليؤمن بذلك تأهله للجولة المقبلة في البطولة برصيد 9 نقاط، حيث سجل محمد صلاح وأحمد المحمدي هدفي الفراعنة.





- وجاء حصاد مصر الختامي في البطولة كالتالي :

اعتلي المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بـ9 نقاط، وسجل 5 أهداف، وحصل لاعبيه على 4 بطاقات صفراء، كما تربع محمد صلاح وأحمد المحمدي على صدارة هدافين الفراعنة في دور المجموعات بـ هدفين لكل لاعب، وفي دور الـ 16 خسر المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا 1-0 ، وتلقى لاعبيه بطاقة صفراء واحدة.