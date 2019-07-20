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صدور موافقة الملك سلمان على استقبال المملكة لقوات أمريكية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:46 م
صدور موافقة الملك سلمان على استقبال المملكة لقوات أمريكية
الملك سلمان بن عبد العزيز
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الفجر السعودي
 
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صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها بإذن الله تعالى".
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