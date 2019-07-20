5 لاعبين كتبوا شهادة وفاتهم مع منتخب مصر.. هداف الدوري أبرزهم

ودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، التي أقيمت هذه النسخة منها على أرضه، بعدما فشل في تخطي الدور الـ 16 ، عقب الخسارة المفاجئة على يد منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة الدولي.

قدم الفراعنة مستوى هزيل للغاية، رغم تأهلهم من دور المجموعات متصدرين للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات، في البداية على زيمبابوي بهدف نظيف، ثم على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، وأخيرًا بالفوز على أوغندا بنفس النتيجة.

وشهدت نسخة "كان 2019" تقديم العديد من لاعبي المنتخب المصري مستويات هزيلة، فضلاً عما حدث من المشاكل الداخلية في صفوف المنتخب المصري، والتي كان لها أكبر التأثير في إخفاق الفراعنة وزعزعة صفوفهم مما أدى في النهاية لتوديعهم البطولة من الدور الـ 16.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" 5 لاعبين كتبوا شهادات وفاتهم مع المنتخب المصري، على النحو التالي :

- عمرو وردة :

مما لاشك فيه أن اللاعب الدولي المصري والمحترف في الدوري اليوناني، عمرو وردة، البالغ من العمر 25 سنة، يتواجد على رأس قائمة اللاعبين الذين وُضِع لمسيرتهم الدولية خط النهاية، بسبب تورطه في عدد من المشاكل الأخلاقية، والتي أدت في بداية الأمر لإستباعده من كتيبة الفراعنة بفرمان من اتحاد الكرة.

ولكن مع ضغط العديد من نجوم المنتخب على رأسهم محمد صلاح والقائد أحمد المحمدي، علاوة على تعاطف العديد من اللاعبين معه، مما أدي لتراجع الإتحاد عن قرار استبعاد اللاعب، واستأنف وردة مشواره مع المنتخب المصري في الكان، ولكن بعد الخروج أمام جنوب افريقيا، توجهت أصابع الإتهام إليه وإلى بقية اللاعبين الذي ساندوه، استنادًا لأن مشاكل عمرو وردة أدت لإحداث الإضطرابات وتشتيت تركيز اللاعبين.

- أحمد المحمدي :

تلقى قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي انتقادات كبيرة، بسبب تراجع مستواه من جهة، ولمساندته لعمرو وردة في مشاكله ومطالبته بعدم استبعاده من جهة أخرى، ثم اشتعلت الأمور حول اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، بعدما نشر برفقة عدد من لاعبي "فيديو الإعتذار الشهير" ، حيث أن هذا الفيديو جلب عليهم وفي مقدمتهم المحمدي وابل من الإنتقادات وخاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لأن رأوا في هذا الفيديو تخاذلاً واضحًا وعدم تحمل للمسؤولية.

على الرغم من كل هذه الأحداث، إلا أن الغضب تجاه المحمدي لم يصل لحد الغليان، إلا عندما علق على تصريحات هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر، حول أسباب توديع منتخب مصر لأمم أفريقيا، وقد قال المحمدي بأنه لن يرد على كلام رمزي لأن تاريخه أكبر من أن يرد على شخص مثل "هاني رمزي" أو أن يتحدث بهذا بالشكل عن اللاعبين والجهاز الفني للفراعنة، وهذه التصريحات قد تكتب النهاية لمسيرة قائد المنتخب المصري على المستوى الدولي.

-على غزال :

تلقى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب المصري انتقادات لاذعة، بسبب استبعاد العديد من النجوم المميزين، الذين تألقوا خلال الفترة السابقة لـ"كان 2019" أمثال رمضان صبحي ومحمود عبدالمنعم كهربا وعبدالله جمعة ومحمد هاني، علاوة على استدعاء عدد من الأسماء المتواضعة والتي لم تظهر بالمستوى الذي يؤهلها للإنضمام لقائمة الفراعنة بكأس الأمم 2019.

ومن أبرز اللاعبين الذين تم توجيه الإنتقاد لأجيري بسبب استدعائهم، هو على غزال، البالغ من العمر 27 سنة، والذي يلعب في مركز الوسط المدافع مع فريق فييرينسي البرتغالي، حيث يرى الكثيرون أن اللاعب لا يمتلك الإمكانيات الفنية الكافية للإنضمام للمنتخب الوطني من الأساس، وأن هناك الكثير من اللاعبين كانوا الاحق منه بالإنضمام لكتيبة الفراعنة.

- عبدالله السعيد :

أدى ظهور عبدالله السعيد بمستوى متواضع خلال كأس الأمم الأفريقية 2019، إلى توجيه الإنتقاد له من قبل المتابعين، خاصة أن اللاعب قدم أداء مميز خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري برفقة فريق بيراميدز، وقد زادت الإنتقادات للسعيد بوصفه يلعب في مركز حيوي وهام للغاية، وهو صناعة اللعب لخط الهجوم، ويتوقع الكثيرون عدم استدعائه للمنتخب الوطني مرة أخرى، خاصة لكبر سنه، الذي وصل لـ 34 من عمره.

- أحمد علي :

راى الكثيرون أنه من العدالة استدعاء مهاجم المقاولون العرب السابق وبيراميدز الحالي، أحمد على، للإنضمام لقائمة المنتخب المصري المشاركة في أمم أفريقيا 2019 ، ولكن على عكس التوقعات لم يحصل اللاعب على الفرصة الكافية، وحينما شارك في البطولة لم يقدم الإضافة المنتظرة لخط الهجوم، وهذا ما سيقلص من فرص استدعائه للمنتخب الوطني مرة أخرى، وخاصة لكبر سنه (33 عامًا).