نبيل الحلفاوي يهنأ الجزائر بالفوز ومصر بالتنظيم ‬

‫هنأ الفنان نبيل الحلفاوي الشعب الجزائري بالحصول على بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.‬

‫وغرد "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مبروك للجزائر الشقيق على إحراز البطولة الثانية لهم بعد 29 عاما.‬

‫بطولة مستحقة للمستوى العالي الذي قدموه عبر مبارياتهم باستثناء المباراة النهائية.‬

‫وكل الاحترام لمنتخب السنغال الذي كانت له السيطرة لكنه لم يفلح في ترجمتها إلى أهداف.".‬

‫وحرص "الحلفاوي" على تهنئة مصر على التنظيم، في تغريدة أخرى، جاء فيها: "وتهنئة خالصة لمصرنا الغالية لإنجازها المتميز بإخراج البطولة بصورة شرفتنا أمام العالم ومست حدود الإعجاز بالنظر إلى الشهور القليلة التي أعقبت تحملنا لمسئولية اعتذر عنها غيرنا.‬

‫شكر واجب لقواتنا المسلحة وشرطتنا وانحناءة تقدير واحترام لكل المشاركين من المتميز محمد فضل إلى أصغر متطوع.".‬