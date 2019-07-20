نبيل الحلفاوي يهنأ الجزائر بالفوز ومصر بالتنظيم
هنأ الفنان نبيل الحلفاوي الشعب الجزائري بالحصول على بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.
وغرد "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مبروك للجزائر الشقيق على إحراز البطولة الثانية لهم بعد 29 عاما.
بطولة مستحقة للمستوى العالي الذي قدموه عبر مبارياتهم باستثناء المباراة النهائية.
وكل الاحترام لمنتخب السنغال الذي كانت له السيطرة لكنه لم يفلح في ترجمتها إلى أهداف.".
وحرص "الحلفاوي" على تهنئة مصر على التنظيم، في تغريدة أخرى، جاء فيها: "وتهنئة خالصة لمصرنا الغالية لإنجازها المتميز بإخراج البطولة بصورة شرفتنا أمام العالم ومست حدود الإعجاز بالنظر إلى الشهور القليلة التي أعقبت تحملنا لمسئولية اعتذر عنها غيرنا.
شكر واجب لقواتنا المسلحة وشرطتنا وانحناءة تقدير واحترام لكل المشاركين من المتميز محمد فضل إلى أصغر متطوع.".
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