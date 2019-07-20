ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. فريد الديب: مبارك بصحة جيدة.. وما يتردد عن وفاته مجرد شائعة

الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:41 م
عاجل.. فريد الديب: مبارك بصحة جيدة.. وما يتردد عن وفاته مجرد شائعة
مبارك - الديب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أكد فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن ما تردد اليوم حول وفاة الرئيس الأسبق مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن مبارك بصحة جيدة.


وأضاف الديب، فى تصريحات لإحدى الصحف، اليوم الجمعة، أنه سيكون أول من يعلم إذا حدث شئ لمبارك، لافتًا إلى أن هذه الشائعة تظهر كل فترة ولا يعلم ما الفائدة من ترديدها.

 

 

Advertisements
المزيد عن: مبارك فريد الديب شائعة وفاة حسني مبارك حقيقة وفاة حسني مبارك حسني مبارك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال