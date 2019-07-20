عاجل.. فريد الديب: مبارك بصحة جيدة.. وما يتردد عن وفاته مجرد شائعة

أكد فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن ما تردد اليوم حول وفاة الرئيس الأسبق مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن مبارك بصحة جيدة.





وأضاف الديب، فى تصريحات لإحدى الصحف، اليوم الجمعة، أنه سيكون أول من يعلم إذا حدث شئ لمبارك، لافتًا إلى أن هذه الشائعة تظهر كل فترة ولا يعلم ما الفائدة من ترديدها.