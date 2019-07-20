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أول تعليق عمرو أديب على تتويج الجزائر بالكان

الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:39 م
أول تعليق عمرو أديب على تتويج الجزائر بالكان
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عمرو مصطفي
 
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علق الإعلامي عمرو أديب، على تتويج منتخب الجزائرببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على حساب الزمالك.

وكتب أديب على حسابه عبر تويتر " ساعات حبك لبلد ممكن تعوض أي أداء في الملعب ساعات عرقك ورجولتك ممكن تخلي الكورة تدخل الجون غصب عن أي حد ألف مبروك للجزائر فهي تستحق وتستحق وتستحق".

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