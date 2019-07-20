أول تعليق عمرو أديب على تتويج الجزائر بالكان





علق الإعلامي عمرو أديب، على تتويج منتخب الجزائرببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على حساب الزمالك.





وكتب أديب على حسابه عبر تويتر " ساعات حبك لبلد ممكن تعوض أي أداء في الملعب ساعات عرقك ورجولتك ممكن تخلي الكورة تدخل الجون غصب عن أي حد ألف مبروك للجزائر فهي تستحق وتستحق وتستحق".



