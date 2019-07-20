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‫محمد هنيدي يهنأ الجزائر بالفوز في نهائي أمم أفريقيا ‬

الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:40 م
‫محمد هنيدي يهنأ الجزائر بالفوز في نهائي أمم أفريقيا ‬
‫محمد هنيدي
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شيماء عطية
 
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حرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة الشعب الجزائري بالحصول على بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.‬
وغرد "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لشعب ومنتخب الجزائر".‬

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