‫محمد هنيدي يهنأ الجزائر بالفوز في نهائي أمم أفريقيا ‬

حرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة الشعب الجزائري بالحصول على بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.‬

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وغرد "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لشعب ومنتخب الجزائر".‬



