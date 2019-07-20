محمد هنيدي يهنأ الجزائر بالفوز في نهائي أمم أفريقيا
الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:40 م
شيماء عطية
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حرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة الشعب الجزائري بالحصول على بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.
وغرد "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لشعب ومنتخب الجزائر".
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