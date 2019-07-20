هند صبري تهنئ منتخب الجزائر بفوزه بكأس الأمم الإفريقية

هنأت الفنانة التونسية هند صبري، المنتخب الجزائري بفوزه في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بين منتخبي السنغال والجزائر، على أرض ستاد القاهرة.





يذكر أن كتبت "صبري" عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "اليوم فرصة لنا كعرب للظهور بمظهر حضاري راقي ومثالي أمام العالم كله".





وأضافت: "دعواتي لإخوتي الجزائريين أن يؤكدوا أن تشجعيهم الملتزم والمثالي سيستمر كما عودونا طوال البطولة

وكل امنياتي للخضراء اليوم بالنجمة الثانية".





واختتمت: "ومبروك لمصر ام الدنيا التنظيم الرائع طوال شهر كامل.



