الحريري: البرلمان اللبناني يوافق على ميزانية الدولة للعام 2019
الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:19 م
رويترز
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أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في بث تلفزيوني مباشر، اليوم الجمعة، أن البرلمان أقر ميزانية الدولة للعام 2019، وذلك بينما تسعى حكومته الائتلافية لوضع الدين العام تحت السيطرة.
وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومتحدثا بعد ثلاثة أيام من المناقشات في البرلمان حول الميزانية، قال الحريري ”ننطلق اليوم بشكل ايجابي وهذا انجاز عملناه اليوم“.
لكن تفاصيل الميزانية في صورتها النهائية، بما في ذلك المستوى المستهدف للعجز، لم تنشر.
وتضمنت الخطة الأصلية للميزانية التي اقترحتها حكومة الحريري على البرلمان عجزا قدره 7.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، لكن لجنة الميزانية بالبرلمان قالت الأسبوع الماضي إنها تهدف إلى خفض الرقم إلى 6.6 في المئة.
وقال ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان إن الأرقام المستهدفة للعجز ستنشر يوم السبت.
وشكك صندوق النقد الدولي هذا الشهر في المستوى الأصلي المستهدف للعجز البالغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقدرا أن خطة الميزانية ستسفر في الواقع عن عجز عند حوالي 9.75 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
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