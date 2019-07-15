شاهد.. إطلالة نسرين آمين بـ"مايوه" على أحد الشواطئ (صورة)

مؤخرا، نشرت نسرين أمين صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء قضائها عطلة على شاطيء البحر، وظهرت نسرين مرتدية مايوه وعلقت على الصورة قائلة "استمتع بصيفك".





جدير بالذكر أن نسرين أمين تشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي من المقرر عرضه خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2019، ‏مع أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على ‏رأسهم غادة عادل، إياد نصار، باسم سمرة، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.‏