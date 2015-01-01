أول تعليق لـ عمرو أديب على ضرب مواطن مصري برومانيا

Advertisements

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة الاعتداء على مواطن مصري هو وأسرته داخل طائرة على الخطوط الرومانية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف أثار غضب المصريين.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "مينفعش مصري يتهان خارج مصر، وبقا لينا ضهر"، منوهًا بأن الطائرات لا يجوز فيها الجدال، وأسهل ما لديهم إلغاء الرحلة.



وأضاف أن التعامل على الطائرات أصبح حساس جدًا، معقبا: "لو معجبتش المضيفة، وشعرت بأي عنف ممكن تنزلك من الطائرة".

