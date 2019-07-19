أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقدم عرض القرن لضم نيمار وميسي يقترب من ضرب رونالدو في كبري الصفقات وصفقة مدوية على الأبواب

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 19-7-2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 19-7-2019:-





برشلونة يضع خطته السحرية لجلب نيمار من قلب باريس





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد استقر على وضع الخطة السحرية، لإستعادة نجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن توقيع نيمار هذا الصيف لبرشلونة سيكون مثل لعبة شطرنج ثلاثية، بحيث تتطلب كل خطوة قياسات بأدق التفاصيل.





وألمحت التقارير إلى أنه عندما يبدو أنه يتم إحراز تقدم في الصفقة، تنحسر الأمور، وعندما يبدو أن برشلونة يقترب من إعادة نيمار إلى الكامب نو يحدث شيء يعيدهم إلى الوراء بضع خطوات.





عرض القرن.. برشلونة يقدم 90 مليون إسترليني + 6 لاعبين مقابل عيون نيمار





ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن نادي برشلونة تقدم بعرض جديد لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.





وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية الى ان نادي برشلونة سيقدم عرضاً للحصول على نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان مقابل اختيار لاعبين من اصل 6 لاعبين عرضهم الفريق الكتالوني الى جانب 90 مليون باوند.





وأضافت الصحيفة البريطانية أن برشلونة عرض كل من: فيليب كوتينيو، عثمان ديمبيلي، مالكو، ايفان راكيتيتش، نيلسون سيميدو دون الكشف عن اللاعب السادس الموضوع على اللائحة.





ويرحب باريس سان جيرمان برحيل "نيمار" هذا الصيف لكن بشرط الحصول على مقابل مالي مناسب لما دفعه النادي الباريسي لضم اللاعب من برشلونة عام 2017.





كوتينيو يتخذ خطوات جديددة للرحيل عن برشلونة





اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة "آس الإسبانية" إن استقطاب برشلونة لخدمات جريزمان والاقتراب من عودة نيمار دا سيلفا، جعلا اللاعب يفكر في الرحيل بقوة عن الكامب نو مع بداية الموسم الجديد.





وأضافت الصحيفة، أن اللاعب أزال كل ما يتعلق ببرشلونة، عن صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيامه بسحب أوراق ابنته من المدرسة الخاصة بها، وسط أنباء رحيله.





وكان برشلونة، نفى في وقت سابق التخلي عن خدمات اللاعب، واستمراره في الموسم المقبل.





برشلونة يقدم عرضا لا يقاوم لضم نيمار





يبدو أن إدارة برشلونة الإسباني، لم تستسلم بعد في الحصول على خدمات لاعبها السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان الفريق الكتالوني، تقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب، بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة للتنازل عن لاعبين، إلا أن إدارة باريس رفضت العرض المقدم.





وقالت "سكاي سبورت الألمانية"، أن برشلونة تقدم بعرض جديد وصل قيمته إلى 100 مليون يورو بالإضافة للتنازل عن ثنائي من قائمة ضمت كلا "فيليب كوتينو، وعثمان ديمبلي، ونيسلون سيميدو، ومالكوم، وإيفان راكيتيتش".





وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان، عن طريق الشرط الجزائي والتي وصلت قيمته إلى 220 مليون يورو.





كلويفرت يقترب من العودة لبرشلونة في منصب جديد





يفكر نادي برشلونة الإسباني جدياً في تعيين الهولندي المخضرم باتريك كلويفرت كمدير لأكاديمية شباب النادي خلفاً لباكيرو.





ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، يبحث برشلونة عن شخصية جذابة لهذا المنصب ، وكلويفرت هو الخيار الأبرز ليكون مديراً لأكاديمية الشباب في نادي برشلونة.





كان كلويفرت المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي ، كما ساعد سيدورف في كأس أمم إفريقيا 2019 مع الكاميرون.





يمكن أن يعود باتريك كلويفرت إلى صفوف نادي برشلونة ، فهو أحد المرشحين المفضلين لشغل منصب مدير أكاديمية شباب برشلونة الجديد.





في الأيام الأخيرة ، تعمل اللجنة الرياضية على المخطط التنظيمي الجديد لكرة القدم التكوينية في برشلونة ، يريد البلوجران إجراء إعادة هيكلة كبيرة ، وفي يوم الثلاثاء الماضي أخبروا العديد من المدربين أنهم لن يستمروا الموسم المقبل ، خلال اليوم الجمعة ، استمرت عملية إعادة التشكيل بإعلان فيكتور فالديز كمدرب جديد لفريق الشباب Juvenil A.





الحركة التالية التي يجري العمل عليها هي حركة مدير الأكاديمية ، يبحث النادي عن شخص يتمتع بالكاريزما ، وقد مرّ عبر برشلونة ويمكنه أن يتصرف كقائد للاماسيا ، واحدة من المفضلين هو باتريك كلويفرت . أنهى الهولندي لتوه دورته في الكاميرون بعد إقصائه في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.





ويعد كلويفرت أحد الأشخاص الذين يساعدون الوافد الجديد فرينكي دي يونج في التكيف مع برشلونة ، لذلك ، ينظر إلى وصوله إلى النادي بعيون جيدة.





ليس كلويفرت هو المرشح الوحيد وهناك اسم آخر على الطاولة لدخول النادي على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار في الوقت الحالي.





برشلونة يرصد صفقة نارية من ألمانيا





يسعى نادي برشلونة الإسباني استمرار تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، موجها أنظاره هذه المرة نحو مركز الظهير الأيسر والذي عاني منه في الموسم الماضي بتذبذب مستوى جوردي ألبا.





وظهر الظهير النمساوي ديفيد ألابا، لاعب نادي بايرن ميونخ، بصورة مفاجأة ضمن قائمة اهتمامات برشلونة لشغل هذا المركز في الموسم المقبل.





جاء رد بايرن ميونخ على اهتمام برشلونة أن اللاعب ليس للبيع في الانتقالات الحالية، ولكن الحقيقة أنه في حال وصل عرض تبلغ قيمته 50 مليون يورو إلى العملاق البافاري فإنه سيوافق على رحيل ألابا.





ويرغب بايرن ميونخ في استمرار تغير جلده بالكامل بعد رحيل ريبري وروبن بالإضافة إلى هوملز في الانتقالات الحالية، وهو ما قد يجعله يفكر في السماح برحيل ألابا ولكن بشرط الحصول على عرض مغري.





وأبرم برشلونة حتى هذه اللحظة ثلاث صفقات وهم أنطوان جريزمان، فرانكي دي يونج مع نيو، ولكن تستمر رغبته في تعزيز صفوفه استعدادا للمنافسة في الموسم المقبل.





رسميا.. برشلونة يعلن عن المدرب الجديد





أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الجمعة على موقعه الرسمي عن تعيين حارسه السابق فيكتور فالديس مدربا لفريق الشباب تحت سن 19 عاما.





ونشر النادي الكتالوني بيانا رسميا ليوضح تفاصيل عودة فالديز، جاء فيه أنه أبرم تعاقدا مع الحارس الإسباني السابق لمدة عام حتى يونيو 2020 مع بند تمديد عقده حتى عام آخر.





واستطاع حارس مرمى حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني السابق الحصول على رخصة التدريب منذ مدة، وبدأ مسيرته التدريبية في 2018 وتولى هذا الموسم مهمة قيادة فريق مورتالاز الشبابي.





وخاض فالديز ما مجموعه 539 مباراة رسمية في جميع المسابقات الرسمية مع "البلوغرانا"، قبل أن يقرر الرحيل عن قلعة "الكامب نو" في عام 2014 ولكنه تعرض في نهاية مارس 2014 قبل أسابيع من مغادرته لإصابة في الرباط الصليبي ليعلن اعتزاله في صيف 2017.





وحقق فيكتور بطولة الدوري الإسباني 6 مرات وتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، وفاز ببطولة كأس ملك إسبانيا في مناسبتين، إضافة إلى تتويجه ببطولة كأس السوبر الإسباني 6 مرات وكأس العالم للأندية مرتين.





أما على مستوى المنتخبات، ساهم الحارس الإسباني مع منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم عام 2010 وكأس الأمم الأوروبية عام 2012.





نقطة تحول جديدة في صفقة نيمار وبرشلونة والسر "جوارديولا"





أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يريد بيع لاعبه البرازيلي نيمار خلال الصيف الحالي، لمنع كيليان مبابي من الرحيل عن صفوف الفريق، نحو بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.





وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية ، أن الفريق الباريسي يريد التخلص من نيمار وراتبه وأزماته، من أجل الحفاظ على نجمه الفرنسي كيليان مبابي وتحسين عقده، لافتة إلى أن جوارديولا مدرب السيتي يتابع النجم الفرنسي الشاب بدقة ويأمل في انتقاله للسيتزن.





ويسعى بارس لبيع نيمار والتمسك بمبابي وتحسين عقده لاقناعه بالبقاء مع الفريق .





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أكد لمسئولي الفريق الباريسي أن البارسا هو النادي الوحيد المستعد لتحمل خطر التوقيع مع نيمار.





وكانت تقارير صحفية، قد نقلت عرض برشلونة لباريس والذي تضمن قائمة لباريس سان جيرمان تضم 6 لاعبين يمكن إدراج اثنين منهم في الصفقة ، هذه القائمة تواجد فيها ، ‘‘فيليب كوتينيو ، عثمان ديمبيلي ، نيلسون سيميدو ، مالكوم ، إيفان راكيتيتش ، هوية اللاعب السادس غير معروفة بعد ، ولا يزال البارسا ينتظر رد النادي الباريسي.





نجم برشلونة في طريقه للرحيل





أكدت تقارير صحفية علي اقتراب البرازيلي فيليب كوتينهو، لاعب برشلونة، من الرحيل عن النادي الكتالوني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.





وحسبما ذكر برنامج "سين كونسيسيونيس" الإسباني، فإن كوتينهو قد أخرج أطفاله من المدرسة التي يرتادوها في مدينة برشلونة، وذلك يعد مؤشرا واضحًا لاقتراب اللاعب البرازيلي من مغادرة النادي الكتالوني هذا الصيف.





ويُعد كوتينهو اسما بارزا على صعيد سوق الانتقالات، ويرتبط الدولي البرازيلي بفرضية الرحيل عن برشلونة، خاصة بعد معاناته الكبيرة في الموسم الماضي.





وكانت تقارير صحفية ربطت كوتينيو بالعودة لناديه السابق ليفربول الإنجليزي حال الرحيل عن برشلونة.





برشلونة يحسم الجدل بشأن مستقبل ثنائي الفريق





نفى نادي برشلونة الإسباني، ما تردد مؤخرا حول رحيل عثمان ديمبلي ونيلسون سميدو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن إدارة برشلونة قررت الإبقاء على الثنائي هذا الصيف، وعدم رحيلهما عن ملعب الكامب نو.





وتلقى الثنائي أكثر من عرض قوي خلال الساعات الماضية، أبرزهما بايرن ميونخ وأتليتكو مدريد، للاستفادة من خدمات الثنائي بالموسم الجديد.





وأكدت الصحيفة، أن الثنائي سيتم الاعتماد عليهم في الموسم الجديد بشكل أكبر، ولا نية لرحيلهما بالصيف.





برشلونة يرفض التعاقد مع مهاجمين بالصيف





رفضت إدارة نادي برشلونة الإسباني، الدخول في أي مفاوضات مع لاعبين تلعب في المركز رقم "9" والهجوم تحديدا، بالصيف المقبل.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية"، إن برشلونة لن يقبل على التعاقد مع مهاجمين حتى يكونوا بدائل للأوراجوياني لويس سواريز، إلا بأوامر من فالفيردي المدير الفني، لعدم الوقوع في خطأ الموسم الماضي.





وأضافت الصحيفة أن برشلونة يخشى تكرار سيناريو الماضي، بعدما تعاقد مع بواتينج ولم يعتمد عليه المدير الفني، حتى في ظل إصابة سواريز أغلب أوقات الموسم.





واختتمت الصحيفة، أن برشلونة يرى أن اللعب بطريقة المهاجم الوهمي، ستكون أفضل في ظل وجود ليونيل ميسي وبجواره الفرنسي أنطوان جريزمان، الوافد من صفوف أتليتكو مدريد الإسباني الشهر الحالي.







