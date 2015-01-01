سكرتير عام البحر الأحمر يشاهد نهائي كأس الأمم الأفريقية بشاشات النصر العملاقة (صور)

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نيابة عن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، يشاهد اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام مباراة الجزائر والسنغال فى نهائى بطولة أمم إفريقيا بممشى النصر، وذلك من خلال شاشات عرض عملاقة، وسط جماهير وأبناء محافظة البحر الأحمر.



وكان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، قد وجه بتجهيز شاشات الممشى لبث المباريات، وتوفير مقاعد إضافية للأهالي، كما تم تجهيز عدد من مراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة وتزويدها بالأجهزة اللازمة وشاشات العرض.



هذا واستقبل ممشى النصر وجميع الأماكن المخصصة لعرض المباريات جميع المشاهدين بالمجان، مشيرا أنه حدث عالمى يتواجد على أرض مصر الغالية ويستحق جميع الأهالي متابعته.

