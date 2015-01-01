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عبدالدايم : تركيزى ينصب حاليا فى بطولات العالم للطائرة .. والإنتخابات مش فى دماغى

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:10 م
عبدالدايم : تركيزى ينصب حاليا فى بطولات العالم للطائرة .. والإنتخابات مش فى دماغى
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الفجر الرياضي
 
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قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة إتحاد الكرة الطائرة فى إتصال تليفونى معه ، والمتواجد حاليا فى تونس أنه لم يحدد بشكل نهائي موقفه من خوض الإنتخابات التكميلية التى سوف تجرى فى ديسمبر المقبل من عدمه ، مشيرا إلى أن كل ما يقال عنه بخصوص هذا الأمر عار تماما من الصحة ، ولم يتحدث فيه على الإطلاق أو يدر بخلده ، ومن يردد مثل هذا الكلام المفرض هدفه تشتيت منظومة الكرة الطائرة والقائمين عليها .

أضاف عبد الدايم أن كل تركيزه ينصف حاليا فى الراهن على الإهتمام بالمنتخبات الوطنية التى تشارك فى العديد من البطولات العالم فى نفس التوقيت ، حيث يلعب منتخب تحت 21 عاما للشباب بطولة العالم بالبحرين والتى يرأس البعثة حسن عابد مدير المنتخبات الوطنية بالإتحاد المصرى للكرة الطائرة ، ومنتخب تحت 19 عاما للشباب يخوض بطولة العالم بتونس والتى يراس بعثها ، ومنتخب الإنسات تحت 20 عاما الذى يشارك فى بطولة العالم بالمكسيك ، ويرأس البعثة محمد هشام بدراوى المشرف على قطاع السيدات بالإتحاد ، ويستعد المنتخب الأول للمشاركة فى بطولة كأس العالم للرجال باليابان سبتمبر المقبل،  موضحا أن كل هذا ما يشغله فى الوقت الحالى ، وليس الإنتخابات أو اى شئ آخر كما يردد المغرضون .

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