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منفذ جديدة عرعر يستقبل 6000 حاج عراقي

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:15 م
منفذ جديدة عرعر يستقبل 6000 حاج عراقي
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الفجر السعودي
 
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استقبل منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الدفعة الرابعة من الحجاج القادمين من دولة العراق الشقيقة.

وأوضحت جوازات الحدود الشمالية أن جوازات المنفذ أستقبلت اليوم الدفعه الرابعة من حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم 6000 جاج، وقدمت لهم أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريرا بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم ، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.
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