أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يختار هجوم الريال للموسم الجديد وتحديد بديل بوجبا وضحية جديدة في الميركاتو

شهد ريال مدريد اليوم الجمعه الموافق 19 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول فان دي بيك نجم آياكس الهولندي دائرة اهتمامات الملكي بدلا من بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يحسم مستقبل أسينسيو مع الفريق

حسم فريق ريال مدريد الإسباني مستقبل لاعبه الشاب ماركو أسينسيو جناح الفريق، وذلك بعد العروض التي تقدمت بها بعض الأندية للتعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب إذاعة كادينا سير، إن ريال مدريد لا يوجد لديه نية في التفريط بأسينسيو هذا الصيف، خاصة وأن زيدان يضع اللاعب من ضمن خططه للموسم المقبل.

وكان فريق ليفربول الإنجليزي قد أبدى رغبته في التعاقد مع ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن أسينسيو تألق تحت قيادة زيدان خلال فترته الاولى لتدريب الفريق، والذي حصل خلالها الريال على بطولتين دوري أبطال أوروبا.





- دي بيك بديل بوجبا في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل التفكير في الخيار البديل لصفقة الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "ديفنسا سنترال" الاسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وخوزيه أنخيل سانشيز، المدير الرياضي للنادي الملكي، اجتمعا مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق في مونتريال منذ أيام قليلة، لبحث صفقة بوجبا.

وذكرت الصحيفة: " أبلغ بيريز وسانشيز المدرب زيدان بأن إتمام صفقة بوجبا خلال فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، أمر مستحيل، لأن إدارة مانشستر يونايتد ترفض التفاوض بصورة مباشرة وواضحة حول المقابل المادي الذي تطلبه لبيع اللاعب، وهو 150 مليون يورو، قبل أن يرتفع لـ 200 مليون يورو".

وطرح اقتراح خلال الاجتماع بالتعاقد مع فان دي بيك، لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل الإمكانات الهائلة الواعدة التي يتمتع بها اللاعب، إضافة إلى أن سعره لن يكون مرتفعًا، بالمقارنة مع بوجبا.

وكان مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لنادي أياكس، قد أكد أن النادي لا يستطيع الإبقاء على فان دي بيك دون رغبة اللاعب، في ظل العروض التي يتلقاها من أندية أوروبية كبرى.





- هدف الملكي على رادار أتلتيكو مدريد

دخل الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط ​توتنهام​ الانجليزي دائرة اهتمام نادي أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغبة نادي أتليتكو مدريد بالتعاقد مع إريكسن سوف تصطدم مع جاره نادي ريال مدريد والذي يسعي هو الآخر للحصول على خدمات اللاعب الدنماركي، لكن ما يعطل النادي الملكي عن إتمام الصفقة هي رغبة زين الدين زيدان في التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية الى إن دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد يرغب في ضم إريكسن لصفوف فريقه خلال الصيف الجاري.

ويأتي ذلك بعدما أعلن "إريكسن" في وقت سابق رغبته في الرحيل عن توتنهام.





- هل يستمر إيسكو مع ريال مدريد ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إيسكو يتطلع لتعويض الموسم الماضي السئ عن طريق العودة إلى لياقتة الكاملة وافضل مستوى في الجولة التحضيرية للملكي وأن النتائج كانت واضحة.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أنه منذ انضمام إيسكو إلى زملائه في ريال مدريد في وقت متأخر الأحد الماضي عقب ولادة ابنه ثيو لم يستغرق الأمر سوى القليل من الوقت لرؤية إيسكو مختلفًا عن الموسم الماضي، حيث يبدو بالفعل أنه في حالة أفضل وهو الأمر الذي أثار تساؤلات في الموسم الأخير.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن الحصة التدريبية المفتوحة في مونتريال أظهرت أن إيسكو مستعد للقتال على مركزه بالإضافة إلى المستوى الفني الذي يمتلكه دائمًا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه بعد تهميشه من سانتياجو سولاري المدير الفني السابق للميرينجي في الموسم الماضي كانت عودة زيدان بمثابة نقطة تحول بالنسبة لإيسكو، حيث ستتاح له الفرصة للمشاركة أساسيًا في الفريق الأول وهي فرصة لا يريد إيسكو إهدارها.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو لا يزال ضمن قائمة طويلة من نجوم ريال مدريد الذين يمكنهم الرحيل قبل الموعد النهائي للانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر المقبل وهذا كان عامل آخر في تحول إيسكو هذا الصيف، حيث يدرك اللاعب تمامًا أن زيدان يقدر جودته بالإضافة إلى الجهد الشاق الذي يقدمه.





- زيدان يستقر على خط هجومه الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استقر على خط هجومه في الموسم المقبل وفي البداية لن يكون هناك مهاجمين معا بنزيما ويوفيتش.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان استقر على أن يكون فينيسيوس على اليمين وهازارد على اليسار وبنزيما في العمق والبدلاء سيكون في هذه المراكز جاريث بيل ويوفيتش وأسينسيو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فينيسيوس سيعمل على شغل الجانب الأيمن لأن الأيسر سيشغله البلجيكي هازارد أما مشاركة بنزيما لا جدال فيها بالنسبة لزيدان.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك نقطة إيجابية وهي أن زيدان سيكون له دكة بدلاء قوية من جديد والتي كانت غير متواجدة في الموسم الماضي ويكفي أن بيل ويوفيتش سيكونان جاهزين في أي وقت.





- بوجبا ينتظر ريال مدريد

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ينتظر بهدوء انتقاله إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

حاليا في جولة أستراليا التحضيرية مع مانشستر يونايتد ، ينتظر لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا بهدوء انتقاله إلى ريال مدريد.

لقد مر أكثر من أسبوع بقليل لم يعد مينو ريولا يتحدث عن مستقبل بول بوجبا ، وهذا الهدوء لا معنى له.

على الرغم من أن اللاعب سافر مع مانشستر يونايتد إلى أستراليا مطلع الأسبوع الماضي ، حيث يقوم بجولة قبل الموسم ، إلا أنه يعلم أن مستقبله يجب أن يتماشى مع رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد ويتطور بأوامر زين الدين زيدان.





- تعرف على ثامن ضحايا ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

لايزال يسعى ريال مدريد للتخلص من عدد من لاعبي الفريق، بعد التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين، بالإضافة لرغبته في ضم صفقات أخرى قوية وفي مقدمتها الفرنسي بول بوجبا

وكشف الصحفي الإسباني إيدو بيدال، عن مفاجأة جديدة بشأن الأسم القادم الذي سيغادر ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال الصحفي بإذاعة أوندا ثيرو الإسبانية إيدو بيدال: خيسوس فاييخو سيغادر على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية في الليجا

وكان ريال مدريد قد أعلن رحيل سبعة لاعبين هذا الصيف سواء ببيعهم أو إعارتهم وهم لوكا زيدان وسيرجيو ريجيلون ومارتن أوديجارد وماتيو كوفاسيتش وراؤول دي توماس وماركوس يورينتي وثيو هيرنانديز.



