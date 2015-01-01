يلا شوت (GOAL) مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال اليوم عبر قناة beIN SPORTS المفتُوحة













مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب الجزائر ومنتخب السنغال اليوم الجمعة في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي تقام نسختها الحالية في مصر، وسوف تذاع عبر قناة بين سبورتس ماكس beIN SPORTS MAX، مواجهة منتخب الجزائر ومنتخب السنغال KOORA ONLINE.





متابعة مباراة الجزائر بقيادة مدربه الوطني جمال بلماضي، مع منتخب السنغال الذي يدربه سيسيه KOORA STAR، والذي يسعى لتحقيق اللقب للمرة الأولى مع منتخب بلاده ليدخل تاريخ البطولة beIN SPORTS، بينما يريد محاربي الصحراء لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخ البطولة YALA LIVE تابع المباراة كاملة.





كورة أون لاين البث المباشر لمباراة منتخب السنغال مع منتخب الجزائر، والتي ستبدأ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA SHOOOT PLUS، مشاهدة البث المباشر للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عبر بي إن سبورتس.





كورة أتش دي لمتابعة المباراة بين منتخب الجزائر والسنغال، حيث لم يخسر محاربي الصحراء في البطولة اي مباراة حتى الآن، حيث حقق الانتصارات في جميع المباريات عدا مباراة واحدة انتهت بالتعادل أمام كوت ديفوار، وتحقيق الفوز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء KOORA STAR.