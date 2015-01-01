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الهجرة: مسارين قضائي ودبلوماسي لرد حق المصري المعتدى عليه برومانيا

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:20 م
الهجرة: مسارين قضائي ودبلوماسي لرد حق المصري المعتدى عليه برومانيا
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هدى عبدالرازق
 
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قالت وزارة الهجرة، إنها تواصلت مع المواطن المصري المعتدي عليه داخل طائرة على الخطوط الرومانية، مشيرة إلى أن زوجة المواطن المصري كانت تحمل حقيبة متوسطة الحجم وتضعها أمام مخرج الطوارىء، وحدثت مشادة بين الزوجة وطاقم الطائرة بسبب الحقيبة.

وأشارت، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم تواصلوا مع سفير مصر ببوخاريست، موضحة أن هناك بيان سيصدر من الخطوط الرومانية لتوضيح الواقعة، وأنه لا بد من رد حق المواطن الذي تم إهانته بهذا الشكل.

وأوضحت أنهم يتخذون المسارين القضائي والدبلوماسي لرد حق المواطن المصري.
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